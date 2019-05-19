Фанаты «просрочки»: «Террористы-потребители» могут поставить на колени торговые сети

Сегодня, 14:13 \\ Общество

Работники супермаркетов понимают, что на стороне нечистоплотных покупателей стоит закон, поэтому методы борьбы с ними должны соответствующие.

Явление, которое в последнее время получило большое распространение, стали именовать «потребительским терроризмом». Деятельность таких подвижников широко освещается на телевидении и в Сети. Не секрет, что люди, выискивающие в торговых сетях просроченный товар, зачастую делают это ради наживы.

Прикрываясь благими намерениями, фанаты «просрочки» стремятся устроить общественный скандал, потребовать и получить компенсацию, а самые настойчивые пытаются довести дело до суда. Работники супермаркетов не устают удивляться уловкам, которыми «террористы-потребители» стремятся поставить торговые сети на колени.

Некоторые из них могут подолгу намеренно искать просроченный или испорченный товар, чтобы после покупки устроить шумные разбирательства. Если дело дойдёт до суда, утверждают специалисты по защите прав потребителей, то никто не будет прислушиваться к доводам, что всё затеяно покупателем ради компенсации, ведь факт «просрочки» налицо.

Есть ещё одна хитрость на которую пускаются «террористы»: несовершеннолетние акселераты пытаются купить сигареты, уверяя, что им есть, предусмотренные законом 18 лет, а документы, подтверждающие этот факт, остались в машине. Всё это снимается скрытой камерой, чтобы потом попытаться шантажировать работников торговли.

В своих профессиональных сообществах в соцсети, сотрудники супермаркетов пытаются выработать стратегию для борьбы с этим явлением. Но, ничего лучше, чем внимательно проверять на кассе срок годности товара и настойчиво требовать документы у юных курильщиков, они пока не придумали. Тем более, формально закон целиком на стороне любителей «просрочки», стремящихся поживиться за счёт торговой сети.

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Автор - Мария Ремарк
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