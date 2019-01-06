Справедливость восторжествовала - Жителям Одинцово вернули почти миллион рублей за горячую воду

Управляющая компания выявила ошибку в результате перерасчёта.

После обращения жителей посёлка ВНИИССОК Одинцовского городского округа, инспекторы выявили ряд нарушений в предоставлении коммунальных услуг.

Управляющая компания «Одинцовская теплосеть» произвела дополнительную плату за полтора года в результате неверных расчётов. В результате жители были вынуждены оплатить несуществующие долги.

На данную несправедливость обратила внимание руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина. Она постановила управляющей компании провести перерасчёты и вернуть жителям Одинцово почти миллион рублей за горячую воду.

После этого «Одинцовская теплосеть» выполнила поставленные условия и жителям 168 квартир вернули деньги в размере 896 540 рублей. Теперь можно смело сказать, что справедливость восторжествовала.

Данный инцидент показывает о возможности добиться своего при должных доказательствах и настойчивости. Согласно закону, УК должны производить перерасчёты при любом обращении жителя.