Последний фильм с участием Жанны Фриске покажут на НТВ

Детективная история про потерявшего память парня, влюбленного известную певицу, проведет зрителя по тихим улочкам Севастополя и заставит задуматься о своей жизни.

Популярная певица и актриса Жанна Фриске ушла из жизни в 2015 году из-за опухоли головного мозга. Последний фильм, в котором она снималась, - это картина режиссера Клима Шипенко «Кто я?», именно ее можно будет увидеть в эту субботу, 15 июня на канале НТВ. Фильм был снят в 2010 году, это детективная история с потерявшим память главным героем. Молодого парня без документов и с большой суммой денег приводят в отделение полиции, одновременно с этим в одном из дворов обнаруживают труп неизвестного мужчины, при котором также не оказалось удостоверения личности.

Съемки проходили в осеннем Севастополе, и фильм был достаточно высоко оценен зрителями. В нем, помимо детективного сюжета и некоторой мистической составляющей, затрагиваются глубоко душевные и философские вопросы о том, кто мы в этой жизни и что из себя представляем. Жанна играет популярную певицу, мечту главного героя, слегка уставшую от своей славы и популярности. Вместе с Жанной в картине задействованы Александр Яценко, Анатолий Белый, Виктория Толстоганова и Сергей Газаров.

Вместе с тем, готовится к выходу и фильм о самой Жанне, над которым работает отец певицы Владимир вместе со сценаристом Сергеем Куркиным. Роль Жанны Фриске в нем исполнит ее сестра Наталья, при этом в сценарии не предусмотрена роль мужа певицы Дмитрия Шепелева, зато их общий сын Платон включен в сюжет.