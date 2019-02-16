В России могут впервые увеличить максимальную скорость езды

На хорошей дороге можно будет разогнаться до 130 км/час.

Российский дорожный научно-исследовательский институт Минтранса подготовил проект о повышении скорости для отдельных участков дорог. Новый ГОСТ должен вступить в силу с августа. Согласно этому проекту, на дорогах с отсутствием глубокой колеи и аварийности предоставляется разрешение собственнику дороги для увеличения скорости. Благодаря данному проекту на российских дорогах могут впервые увеличить максимальную скорость езды до 130 км/ч.

На данный момент в России максимальная скорость на автомагистралях составляет 110 км/ч для легковых и 90 км/ч для транспорта с массой выше 3,5 т.

Повышенная скорость может ввестись на 2-х автомагистралях М4 и М11, ибо на данный момент только они могут соответствовать всем требованиям.

Предполагается, что повышение максимальной скорости уменьшит соблазн для нарушения правил. Как отмечает Катерина Соловьева, водители вынуждены «тащиться» со скоростью 90 км/ч, что и создаёт почву для нарушений.

Максимальная скорость 130 км/ч уже действует в ряде Европейских стран, помимо этого имеются и автобаны с неограниченной скоростью, которые предоставляют качественную возможность путешествовать.