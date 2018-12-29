Самыми бедными в России являются семьи с детьми

Такое заявление сделал Татьяна Голикова. Она считает, что в России половина семей с одним и более ребенком – малоимущие.

Согласно словам вице-премьера, наиболее бедные в стране это семьи, где есть дети. Их количество в России достигает 51%. Особенно много малоимущих среди многодетных семей. Такие данные Голикова озвучила на круглом столе, посвященному поиску мер по повышению доходов московских семей.

Ранее вице-премьер России приводила данные, согласно которым наибольшее количество бедных семей с детьми проживает в Ингушетии, Кабардино-Балкарии и Тыве.

Минтруд и Правительство уже запустили программу по оценке бедного населения в восьми регионах. Методика поможет выявить причины бедности и категории финансово неблагополучных россиян. Такая работа поможет принять эффективные меры для увеличения уровня доходов населения.