В Краснодаре прошел митинг за сохранение троллейбусов

В праздничный день 12 июня более 100 жители города выразили свое несогласие с решением властей убрать троллейбусную линию с центральной улицы.

С 7 июня в городе Краснодар заменили несколько троллейбусных маршрутов, проходящих через центр города, автобусными. Администрация рассчитывала таким образом разгрузить деловой центр и частично решить проблему с «пробками». Однако, Краснодар старый город, в котором центр все еще не является полностью деловым «сити». Много частных домов, много маленьких переулков, много школ и больниц располагается именно там. И для граждан оказалось не совсем удобным отказаться от троллейбусов. Ведь в автобусах от коммерческих перевозчиков зачастую нет льгот, и водители отказываются принимать проездные билеты. О чем и было заявлено собравшимися на санкционированном митинге 12 июня в Чистяковской роще. В качестве примера эффективного городского менеджмента пикетирующие приводили опыт Французской столицы, где троллейбусные маршруты добавляют, а не отменяют.

Организатором и инициатором митинга выступило движение «Транспортная инициатива», при поддержке активистов КПРФ и общественных движений «Городские решения», «Рабочая партия», «Ленинский комсомол», «Левый фронт». Лидер «Транспортной инициативы» Марина Репещук отметила, что мероприятие прошло без происшествий, так как собравшиеся целиком и полностью выступают за доверительные, цивилизованные отношения между народом и властью, надеются на диалог и хотят быть услышанными и понятыми.

Участники хотели получить от властей города гарантии развития именно общественного транспорта, как преимущества перед коммерческими перевозчиками, говорили о том, что нужно ввести единый проездной билет с безлимитным количеством поездок. Также было заявлено о необходимости выделения отдельной полосы движения для общественно транспорта, как это уже сделано во многих городах.

Власти Краснодара в своем комментарии сообщили, что изменения в движении транспорта были сделано после тщательного анализа ситуации, а также после подсчета убытков, которые приносили отмененные маршруты. А с осени 2019 года в Краснодаре планируется пустить новые троллейбусы с автономным ходом, на приобретение которых уже выделены деньги.