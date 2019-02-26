Посла Латвии обидели шутки про шпроты и Рижский бальзам

Сегодня, 13:14 \\ Общество

Марис Риекстиньш заявил, что часто видит высокомерные стереотипные комментарии в сети.

 

Посол Латвии в России прокомментировал обидные шутки про то, что республика ничего не производит, кроме шпрот и Рижского бальзама. Марис сказал, что в Балтийском море нет столько рыбы, чтобы экспортировать ее на три миллиарда евро. Именно во столько оценивается товарооборот между Россией и Латвией за прошлый год.

Посол отметил, что в Латвии много разной продукции идет на экспорт. Республика занимается экспортом шоколада, лекарств, текстильной продукции, алкоголя, химических средств и детского питания.

Дипломат заметил, что Россия и сама неплохо справляется с производством шпрот. В столичных магазинах Марис видел рязанские шпроты под латвийским наименованием Lielās šprotes.

Напомним, в 2015 году Россия ввела ограничение на поставку балтийских шпрот. Сняли его в 2017 году, но латвийская компания, которая поставляла продукцию, уже переориентировала рынок, и возвращаться в РФ не планирует.

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