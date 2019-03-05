Головотяпство или непрофессионализм: Матвиенко высказалась о полиции в деле Голунова

Глава Совета Федерации выразила недоверие к правоохранительным органам.

Сегодня глава Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о непонимании действий полиции в деле Голунова. Она считает их головотяпством, непрофессионализмом или провокацией.

Названные ошибки, которые допустили при задержании, в первую очередь заставляют недоверчиво относиться к полиции «что самое плохое в этой истории, на мой взгляд», - считает Матвиенко. К тому же, на некорректные действия полиции должны быть даны однозначные объяснения по оправданию их ошибок. Например, как задержание Голунова судебного решения продлилось более 2 суток, публикация фотографий не из места жительства задержанного, а из иного места и почему хозяин квартиры в ней не присутствовал на момент обыска? Эти пункты, согласно нормам процесса обыска, должны выполняться, но в случае с журналистом – ими пренебрегли.