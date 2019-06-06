За рулем без документов: В Москве водитель «Яндекс.Такси» испортил планы клиенту

Сегодня, 16:57 \\ Общество

Мужчина специально заплатил за «Комфорт», но сотрудник ГАИ разоблачил недобросовестного шофера.

В Москве водитель «Яндекс.Такси» испортил планы клиенту. Мужчина, опаздывая на работу, доверил свою репутацию самому известному в РФ перевозчику, но на полпути уже пожалел. Поначалу ничто не предвещало беды. Даже обычная остановка ГАИ не насторожила пассажира. Однако выяснилось, что шофер «Яндекс.Такси» был за рулем без документов.

Еще более обидно за судьбу клиента, так как он заплатил за авто «Комфорт», но сама поездка даже близко не соответствовала такому названию тарифа. Шокированный пассажир на работу все-таки опоздал, а пойманный на таком грубом и опасном нарушении водитель, вероятно, остался в компании гаишников надолго. За свою безалаберность шоферу «Яндекс.Такси» пришлось заплатить клиенту из своего кармана.

Несмотря на то, что деньги были возвращены законному владельцу, инцидент все равно возмутительный. Пострадавший пассажир не уточняет, в связи, с чем водитель оказался без документов. Он мог забыть их дома или же изначально он трудоустроен «Яндекс.Такси» без необходимых бумаг? Менеджеры уже пообещали разобраться. В любом случае, возможность нарушителя работать в «Яндекс.Такси» теперь висит на волоске.

Служба все хуже и хуже относится к подбору персонала, если верить жалобам россиян. Так, на днях стало известно не только о покатушках за рулем без документов, но и о попадании в ДТП. По словам клиента, до места назначения он довезен не был, но деньги за опасную для жизни поездку служба списала. «Яндекс.Такси» явно нуждается в глобальной «чистке» кадров или ужесточении экзаменов ради безопасности и комфорта пассажиров.

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Автор - София Волкова
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