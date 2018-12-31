Роспотребнадзор предложил альтернативу уничтожению санкционных продуктов

Сегодня, 13:25 \\ Общество

Ведомство порекомендовало использовать санкционную продукцию как источник биоэнергетики.

 

Ежегодно в России уничтожается огромное количество пригодных для питания продуктов из-за отсутствия необходимых сопроводительных документов. Такая же участь уготована еде, привезенной из стран, находящихся под продовольственным эмбарго. За последние три года было раздавлено или сожжено более 30 тонн продуктов.

Роспотребнадзор посчитал, что вместо уничтожения можно найти такой продукции применение. Например, в биоэнергетике. По запросу Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека ведомство подготовило предложения, в которых призвало прекратить уничтожать хорошие продукты питания.

«Считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», – сказано в документе.

Дополнительно предложили отказаться от пластиковых пакетов, используемых в розничной торговле и заменить их биоразлагаемой и высокоэкологичной альтернативой.

В России сообщения об уничтожении качественных санкционных продуктов вызывают у населения бурю негатива и вопросов, почему нельзя раздать еду нуждающимся. По последним данным в стране около 19 млн человек живут за чертой бедности. Однако Ответственные за уничтожение заявляют, что контрабандные продукты могут содержать яды, паразитов и множество других опасных веществ, а значит, могут навредить людям.

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