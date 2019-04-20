Экологи и местные жители смогут узнать всю информацию об экотехнопарке «Шиес»

Сегодня, 11:08 \\ Общество

Экотехнопарк «Шиес» по обращению с твердыми коммунальными отходами планируется построить около одноименной станции на безлюдной местности в 40 километрах от ближайшего населенного пункта. Проект станет технологичным и безопасным способом решения «мусорного вопроса» в Архангельской области и Москве.

Для максимальной открытости инвестор экотехнопарка «Шиес» предлагает всем желающим задать вопрос о строительстве экотехнопарка на официальном сайте проекта и в новом инфоцентре, который откроется на станции Шиес. «На первом этапе ожидается большой наплыв вопросов, отвечать на них будут по мере поступления, а в последующем наиболее интересные и актуальные вопросы и ответы будут выкладываться на страницах сайта», – подчеркивают в компании. На сайте компании также будет организована круглосуточная онлайн-трансляция происходящего не объекте, чтобы «помочь людям разобраться в ситуации, устранить существующее непонимание и слухи о якобы имеющих место нарушениях».



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