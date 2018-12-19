«Директорский лекторий»: директора московских школ ответят на вопросы родителей учащихся

Как рассказали в сообществе руководителей образовательных заведений Москвы, каждые вторник и субботу, в 19:00, в Московском центре качества образования (МЦКО) будут проходить встречи родителей столичных учащихся с директорами школ.

Новый проект получил название «Директорский лекторий». Зарегистрироваться для участия в ближайшей встрече доступно на сайте «Школа большого города». На серию дискуссий приглашаются все родители московских школьников.

«Встреча директора школы с родителями учащихся не своего учебного заведения – серьезное испытание для любого специалиста образовательной сферы. Дискуссия складывается максимально свободно, на любые темы. Никаких формальностей в ущерб сути», – отметил глава Департамента образования и науки Москвы Исаак Калина.

«После того как в рунете прошел пробный флешмоб “Десять советов директора”, мы поняли, что запрос на общение родителей школьников с директорами учебных заведений достаточно высок. Акция собрала немалое количество позитивных комментариев и предложений», – сказал один из создателей программы «Директорский лекторий», директор школы «Покровский квартал» Илья Новокрещенов.







