«Кремль не может прокомментировать»: Песков ответил на вопросы по делу Голунова

Пресс-секретарь Путина уверяет, что Кремль следит за резонансным делом журналиста Голунова.

Также Песков подчеркнул, что в Кремле руководствуются только официальными данными МВД, а также не следует обобщать и судить обо всей системе МВД из-за одного дела. Однако никто не знает, одно ли это дело, или же это только то, которое получило такой общественный резонанс и огласку на всю страну.

Также представитель президента сказал, что необходимо проверить и дать оценку недостоверным фотографиям, которые пытались прикрепить к материалам дела: «Конечно, просто нужно предоставлять необходимые объяснения причин каких-то ошибок. Сама по себе ошибка возможна, потому что везде работают люди. Нигде и никогда нельзя исключать ошибки», - сказал Песков. Другими словами, это может быть ничто иное, как сглаживание вины сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на то, что Песков ответил на некоторые вопросы журналистов по делу Голунова, он добавил: «Кремль не может прокомментировать уголовное дело Голунова. Могу лишь сказать - о деле было доложено в Петербурге еще в пятницу президенту. Было доложено о том, что это весьма резонансное дело», - резюмировал пресс-секретарь Путина.

Вероятно, что такое резонансное дело стало чем-то из ряда вон выходящим, поскольку даже президенту доложили. Остаётся рассчитывать, что дело не только закроют и принесут свои извинения журналисту, а также накажут тех, кто замешан в этом «неадекватном» для закона деле.