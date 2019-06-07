Исаак Калина: в московских школах могут появиться новые математические классы

Сегодня, 11:07 \\ Общество

Как сообщил глава московского образовательного ведомства Исаак Калина, в рамках реализации городского проекта «Математическая вертикаль» в местных школах в обозримом будущем могут появиться еще около ста специализированных классов. Сейчас в столичных школах есть уже триста таких классов, хотя проект стартовал только первого сентября 2018 года.

По словам министра, для того чтобы в московской школе появился математический класс, необходимо получить минимум 25 заявок от местных учеников и их родителей. Ключевым фактором открытия специализированного класса Исаак Калина назвал наличие у школы учителя, подготовленность которого соответствует требованиям «Математической вертикали».   

Главным достоинством «Математической вертикали» Исаак Калина назвал массовость. В скором времени Департамент представит результаты работы проекта за первый год его реализации.



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