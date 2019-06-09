Каждый может стать «наркоманом»: Результаты экспертизы Ивана Годунова оказались отрицательными - СМИ

Сегодня, 11:53 \\ Общество

Появились первые хорошие новости в деле Голунова и для каждого россиянина в отдельности.

СМИ сообщают, что появились результаты экспертизы на содержание наркотиков в организме Ивана Голунова. Как и следовало ожидать - отрицательный результат. Вероятно, что журналиста, который выполнял свою работу, донося до общественности правду - обвинили в том, чего нет на самом деле. И тогда становятся понятны мотивы тех, кто арестовал и заказал это - Иван стал неудобным для них. Печально то, что это может случиться с каждым. Каждый россиянин может стать неудобным тем или иным людям, которые сочтут его опасным для себя или своего бизнеса.

То, как произошло задержание, как появились фото целой нарколаборатории у журналиста дома (оказалось это не его квартира была) - фарс, который провалился благодаря общественности, поддержавшей Голунова. Только спустя 61 час содержания под стражей, его отправили под домашний арест. Информация о том, что результаты экспертизы Ивана Голунова на наркотики оказались отрицательными - подтверждает тот факт, что каждый в России может стать «наркоманом», и каждый подвержен такому риску.

Страшно представить ситуацию, когда человек идет по улице, к нему подходят люди в штатском, надевают наручники и увозят в отдел, где предъявляют обвинения в употреблении, изготовлении или сбыте наркотиков. И ведь «находят» какие-то пакеты с веществами в карманах или сумках «подозреваемых». Только благодаря широкой огласке и колоссальной поддержке получись «отбить» человека от тех, кому он стал неугоден. Вероятно, что без этой поддержки Голунов уже направлялся бы месту отбывания наказания за преступление, к которому он никак не причастен. 

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Автор - Андрей Вознесенский
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