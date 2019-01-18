А самим рукавчик закатать? Тина Канделаки предложила сдавать кровь на наркотики всем «власть имущим»

Сегодня, 16:41 \\ Общество

Главный редактор RT Маргарита Симоньян поддержала коллегу по цеху спустя несколько минут в своем telegram-канале в связи с ее комментарием по «делу Голунова».

Журналистка и популярная телеведущая Тина Канделаки не осталась в стороне от «дела Голунова» и дала правоохранителям дельный совет – брать кровь на анализ не только у журналистов оппозиционных каналов, но и у всех «власть имущих».

Тина отметила, представители богемы нередко являются рабами этого пагубного пристрастия. И все же никто их не ловит среди улицы и не выкручивает руки. Выходит, для них есть презумпция невиновности и границы их личной жизни не нарушаются просто так, по надуманному поводу.

И если считанные граммы подозрительно белого порошка, неизвестно каким образом попавшие в карман журналиста, поскольку он не признает вещество своим, смогли стать основой для «дела о наркоторговле», то, по мнению Канделаки, стоит проверить и гостей ПМЭФ, и сотрудников мэрии Москвы, включая и самого градоначальника Сергея Собянина. Тина в довольно острой форме предложила правоохранителям устроить «инспекцию» в квартирах, загородных домах и Канарских виллах всех представителей элиты, дескать, а как самим рукавчик закатать и ключик от квартирки дать – слабо?

«Я думаю, количество найденного кокаина или марихуаны вас удивит», - написала ведущая.

А вот главный редактор RT Маргарита Симоньян уверена, что как раз-таки и не удивит, поскольку всем давно известно, как коротают свободные вечера утомленные дневными трудами чиновники и звезды.

Коллеги-журналисты решили проанализировать все материалы Голунова и пришли к выводу, что расследования корреспондента «Медузы» связаны между собой «середнячками», «серыми» людьми, за спиной которых стоит некий всесвязующий «Левиафан», который теперь и стремится уничтожить «свободу слова». 0чевидно, «с коленки» возникла версия про «мстительных гробовщиков» и их кураторов, которым якобы Голунов «наступил на хвост». Не исключено, что «похоронное дело» - это лишь первый круг на воде. Впрочем, если верить Маргарите Симоньян, правда пробьет все равно себе дорогу.

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Автор - Ева Озерова
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