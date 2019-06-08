Журналист-аморал? Ивана Голунова обвинили в распространении наркотиков в гей-клубах

Сегодня, 14:48 \\ Общество

Видимо, полиции важно было подчеркнуть продажу запрещенных веществ именно для геев.

В центре Москвы полицией был задержан Иван Голунов, специальный корреспондент информационного агентства Meduza. Известно, что в редакции он занимался расследованиями, касающимися госзакупок, похоронного бизнеса и «черных» кредиторов. Ивана Голунова обвинили в распространении наркотиков, и при обыске в его квартире было обнаружено несколько пакетов с запрещенными веществами, среди которых был и кокаин.

Сам Иван все обвинения отрицает и уже сдал биологические анализы, которые либо докажут его вину, либо оправдают. СМИ активно муссируют эту тематику и на этой волне стало известно, что также полиция сделала акцент на том, что наркотики продавались и в гей-клубах. К чему данная деталь – неизвестно, но доказательства пообещали предоставить немного позже. Почему? Если журналист – аморал, то какая разница когда? Впрочем, правоохранительные органы рано или поздно будут обязаны ответить на вопросы прессы. Так как многие подозревают, что Голунова задержали незаконно и, проще говоря, «подставили» за его деятельность. Вопросов будет очень и очень много.

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Автор - Алина Изотова
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