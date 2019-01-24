Подождут, не расплавятся – пассажиры часами маялись в Пулково из-за форума бизнесменов

Сегодня, 09:43 \\ Общество

ПМЭФ создал обычным рейсам такие неудобства, что некоторым людям пришлось вызывать скорую.

Пассажиры часами маялись в Пулково из-за форума бизнесменов. Видео, демонстрирующее безобразие происходящего, появилось в Telegram. Очевидец заснял, как толпы людей под палящим солнцем вынуждены ждать в аэропорту отправки своих рейсов. В это же время спокойно взлетают самолеты с бизнесменами-гостями форума, который завершится только через несколько часов.

Петербургский международный экономический форум ежегодно проводится в северной столице. Для России он имеет огромное значение, так как в течение трех дней деловое мероприятие позволяет политикам, предпринимателям, экономистам из 120 стран пообщаться на важные темы, завести полезные контакты. Ежегодно в Санкт-Петербург для этого приезжают больше 10 тыс. человек.

К сожалению, на этот раз культурная столица не выдержала потока гостей. Обычный рейс, по словам очевидца, пришлось задержать на несколько часов. Что хуже, людей просто оставили в салоне без кондиционирования. Единственное, что пассажиры могли сделать – выйти на улицу. Некоторым даже пришлось вызывать скорую, так как выдалась действительно жаркая летняя погода.

Неизвестно, как организаторы форума и персонал Пулково мог такое допустить. Неужели подумали, что люди подождут, не расплавятся? Радует, что пассажирам хотя бы выдавали воду и оказывали медицинскую помощь. Каким бы важным не был экономический форум для бизнесменов, созданные для россиян неудобства заставляют только осуждающе покачивать головой.

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Автор - София Волкова
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