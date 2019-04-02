Сам не сдал и другим не дает? Водитель «Яндекс.Такси» поставил под угрозу экзамен клиента

Сегодня, 17:10 \\ Общество

Поведение таксиста показало, что скандалы бывают не только в тарифе «Эконом».

Водитель «Яндекс.Такси» поставил под угрозу экзамен клиента. Разъяренный подросток рассказал обо всем в Twitter в надежде, что наглый таксист получит нагоняй. Опаздывая на сдачу итоговой работы, молодой человек заказал авто не «Эконом», а дороже, что в идеале повышает шансы на качественный сервис. Но водитель с таким мнением явно был не согласен.

Обещанная машина через 5 минут так и не приехала. Спустя 10 минут клиенту поступил звонок от водителя. По словам пассажира, лень шофера «Яндекс.Такси» не позволила ему подъехать к назначенному месту. Вместо этого подросток должен был сам подойти туда, куда его попросили. Но разве это приемлемо для такси? Особенно, молодой человек оплатил не самый дешевый тариф. Мало того, что он опаздывал, он еще должен был встречать водителя.

На сопротивление пассажира водитель «Яндекс.Такси» вовсе выдал, что ему до чьих-то экзаменов дела нет, а заказ он вообще может отменить одним «кликом». Ярости клиента не было предела. Таким образом, водитель «Яндекс.Такси» поставил экзамен парня под угрозу. Молодой человек все же опоздал на важное мероприятие. Только объяснив всю ситуацию, парня допустили к экзамену.

Может, водитель «Яндекс.Такси» сам в свое время не сдал экзамен, и теперь другим не дает? Иначе его хамство, о котором рассказывает клиент, объяснить трудно. К счастью, «Яндекс.Такси» уже заметили гневный отзыв, поэтому скоро горе-водителя могут заставить самого проходить экзамен для повышения стандартов обслуживания.

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Автор - София Волкова
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