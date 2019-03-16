За последние три года победителей и призеров ВсОШ подготовили более половины школ Москвы

В Москве становится все больше школ, которые успешно готовят будущих победителей и призеров ВсОШ*. Как сообщил глава столичного образовательного ведомства Исаак Калина, за последние три года дипломы этой олимпиады получили свыше 360 местных школ.

По словам министра, в этом году победителей и призеров ВсОШ подготовили столько же московских школ, сколько и годом ранее — 227. Однако это не те же самые учреждения образования, произошла значительная ротация. Эти результаты доказывают эффективность принятого несколько лет назад решения по внедрению в столичной системе образования принципа равновысоких возможностей школ.

Школьники Москвы принесли городу на ВсОШ в 2019 году 943 диплома. 204 диплома из них — завоевали победители. О силе столичных участников говорит тот факт, что от общего количества наград их доля составила 42%, а от дипломов победителей — 55%. Также москвичи выиграли во всех 24 предметах соревнований.

* Всероссийская олимпиада школьников.







