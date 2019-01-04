Сахарная монополия: Секрет реального заработка РЖД раскрыт

Пассажирка раскрыла безальтернативный рынок в РЖД с наценкой в 20 раз.

РЖД, предоставляя услуги транспортировки граждан по приличной цене, уже давно установили свою монополию и не боятся конкуренции. В связи с этим цены завышаются по усмотрению начальства как на билеты, так и на прочие услуги.

Так одна из пассажирок раскрыла секрет реального заработка РЖД посредством завышения цен на продукты питания в вагонах. Когда она попросила привычный для каждой поездки чай ей предложили с сахаром и без. Казалось бы, обычный сахар, но цена разнилась в 10 рублей за 2 пакетика. При учёте, что обычный килограмм сахара стоит 50 рублей, сахар на РЖД стоит в перерасчёте около 1000 рублей за килограмм. Эти расчёты провела пассажирка и была в шоке от такой наценки.

Таким образом, сахарная монополия РЖД приносит невообразимый доход. Учитывая, что многие любят выпить чаю в пути, прибыль должна быть колоссальная. Хоть и секрет был раскрыт, но делать с этим вряд ли что-то будут, ибо у пассажиров просто не остаётся выбора, кроме как брать сахар с собой.