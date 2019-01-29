Наталья Сергунина рассказала о программе культурных центров столицы на лето

С 2017 года в столице РФ ежегодно реализуется программа общегородского летнего отдыха «КультЛето». В ее рамках местные власти обеспечивают жителям и гостям мегаполиса возможности увлекательно и познавательно провести время. Наступившим летом программа будет проводиться в Москве уже в третий раз — в 167 культурных центрах местного Депкультуры откроют кружки и секции. Их участников будут учить танцам, игре на музыкальных инструментах, знакомить с разнообразными профессиями и т. д. Об этом сообщает портал столичного мэра.

Комментируя новость, вице-мэр Москвы Наталья Сергунина рассказала о том, что в занятиях смогут участвовать горожане любого возраста. Все курсы будут проходить в формате интенсивов (ежедневно). Это гарантирует полное погружение участников в творческую или научную деятельность. Занятия будут проводиться минимум два дня, а максимум — два месяца. Окончание же действия программы «КультЛето» в этом году намечено на 31 августа, — уточнила чиновница.



