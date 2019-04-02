Нечего кормить Москву: В Татарстане предложили запретить «Яндекс.Такси»

Сегодня, 21:11 \\ Общество

Владельцы службы такси якобы грабят регион на десятки миллиардов рублей.

Казанский бизнесмен Александр Братчиков публично призвал президента Татарстана подумать над тем, чтобы наконец-то запретить известную службу такси и тем самым перестать кормить Москву. Причиной, побудившей Братчикова на смелые предложения, стал разговор с водителем «Яндекс.Такси», передают СМИ. В месяц таксист получает около 30 000 рублей, половина которых уходит на обслуживание автомобиля — на жизнь в удовольствие тратить нечего.

При этом бизнесмен привёл обоснование своему недовольству, сославшись на аналитику центра при правительстве России. Данные показали, что объём выручки от служб такси Казани и Санкт-Петербурга одинаков и равен 52 миллиардам рублей в год, а чистый доход всех агрегаторов обоих городов равняется более 10 миллиардам рублей, которые уходят в «карманы» олигархов. Если Татарстан откажется от услуг «Яндекс.Такси», то в будущем бюджет города будет пополнятся на указанную сумму. Примером успеха такой задумки могут послужить страны, где намеренно отказались от всемирно известных служб такси, отдав преимущество локальным фирмам.

Братчиков уже обсудил вопрос с замминистра транспорта республики, который выступил за нововведения. Однако без одобрения президента Татарстана принимать решение ведомство не может.

Впрочем, в заботу о регионе россияне, которым полюбился «Яндекс.Такси» и которые не хотят соглашаться с запретом, неохотно верят. Возможно, сам бизнесмен готовит проект местного такси, который позволит и ему обогатиться, и как-никак поможет бюджету. Мировая практика бизнеса в сфере такси показывает, что водители при любой расстановке акцентов не могут получать даже средний доход по стране.

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Автор - Олеся Куприна
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