Жительница Смоленщины: Так как я мерзну зимой, я мерзла только в концлагере

Сегодня, 12:37 \\ Общество

85-летняя жительница села Екимовичи Смоленской области вынуждена существовать в нечеловеческих условиях в здании конюшни, которому более 100 лет.

Жилье, если его так можно назвать, пенсионерке было предоставлено 17 лет назад, после того, как ее родной дом сгорел. То, что она живет в конюшне, местную администрацию не смущает, по бумагам это здание бывшей ямской службы, формально считается жилым.

В здании отсутствуют вода и отопление, стены и перекрытие находятся в аварийном состоянии. Во время дождей крыша протекает. Пенсионерка собирает эту воду и использует, так как другого источника воды нет.

Марья Киреевна - бывшая узница концлагеря, она не любит вспоминать и говорить о том, через что ей пришлось пройти. Но ее нынешние условия не многим лучше. Так как я мерзну зимой, я мерзла только в концлагере, говорит она. В морозы спасают только электрообогреватели.

Пенсионерка осталась совсем одна. Ее дети умерли, внуки разъехались и сами ютятся в тесном жилье, забрать ее просто некуда. Она неоднократно обращалась в местную администрацию с просьбой ее переселить, но в родном селе жилья для нее не нашлось. От предложения переехать в соседний город она отказалась. Квартира в многоэтажном доме, без лифта, а ходить по ступенькам ей уже тяжело. И родную деревню, в которой прожила всю свою жизнь, бросать не хочется.

Это не единственный случай в селе Екимовичи, еще одна семья погорельцев вынуждена была жить в теплице. В дело вмешались районные депутаты, по их представлению прокуратура проводит проверку.

Марья Киреевна уже не верит, что получит новое жилье, но продолжает надеяться, что ей все-таки помогут.

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Автор - Александр Бессонов
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