Школьники и учащиеся колледжей Москвы добились рекорда на чемпионате WorldSkills Russia

Руководитель московского департамента образования и науки Исаак Калина поделился комментарием касательно триумфального выступления сборной столичных школьников и учащихся колледжей в финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Отмечается, что соревнования проходили в Казани, и на них они выиграли 135 наград (в их числе — 91 золотая, 22 серебряные и 22 бронзовые медали). Это позволило сборной Москвы превзойти свой прошлогодний рекорд. При этом по количеству золотых медалей она обошла семь следующих в таблице субъектов РФ.

В число факторов успеха московской команды Исаак Калина включил успешную работу по созданию в мегаполисе большого числа высокотехнологичных предприятий, а также хорошую материально-техническую и кадровую базу местных колледжей. Также он упомянул внимание столичных властей к соревнованиям WorldSkills и финансовое поощрение победителей.







