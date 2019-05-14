Ошибка или плата за улучшения? РЖД выдало клиентке двойную разницу за верхнее и нижнее место

За нижнюю полку приложение перевозчика требует свыше 14000 рублей, тогда как за нижнюю всего 7000 рублей.

РЖД выдало клиентке двойную разницу за верхнее и нижнее место. О шокирующих ценах пассажирка рассказала в Twitter. Девушка показала на скриншоте, что приложение РЖД просит за комфортабельную нижнюю полку 12 421 рубль, а за верхнюю – 7 289 рублей. Так с чем же связан такой нехарактерный для РЖД отрыв в стоимости билетов? Ошибка системы или плата за улучшения?

Возможно, двойная разница за верхнее и нижнее место действительно стала сбоем в работе приложения. Ранее РЖД уже опровергали повышение цен на плацкарте в два раза на некоторые направления в июне и июле. СМИ сообщали о них, ссылаясь на Общероссийское объединение пассажиров. К счастью для всех путешествующих россиян, информация не подтвердилась.

Глядя на такие неподъемные для простых граждан РФ цены на билеты, возникают вопросы относительно запланированных улучшений. РЖД хочет запустить капсульные вагоны с душевыми кабинами, микроволновками, плотными шторами и прочими удобствами. На 2022 год уже анонсированы вагоны с аромадизайном. У новых вагонов также будет плавный ход и высокая шумоизоляция. В 2025 РЖД планирует оборудовать вагоны кондиционерами и биотуалетами. У высокоскоростных «Сапсанов» будет обновлен интерьер.

Все эти улучшения влетят РЖД в приличную копейку, что со временем отразится на стоимости билетов. Не удивительно, что разница в цене так шокировала пассажирку. Возможно, РЖД постепенно готовит россиян к тому, что на комфорт придется прилично потратиться. Однако в этом году об этом беспокоиться еще рано.