Хамон и «айфоны» в прошлом – «Почта России» взялась за присваивание журналов – клиентка

Пока возмущенная россиянка не может досчитаться газет в почтовом ящике, сотрудники ОПС уверяют, что все доставили исправно.

Похоже, предпочтения нечестных сотрудников почты в РФ изменились: хамон и «айфоны» теперь в прошлом. Клиентка утверждает, что «Почта России» взялась за присваивание журналов. Россиянка имела неприятный опыт сотрудничества с почтовой службой, когда подписалась на рассылку журналов онлайн.

Женщина положилась на «Почту России», заказав у них 3 журнала с кроссвордами. Оформление подписки произошло еще 9 мая. К концу месяца проверка почтового ящика стала ритуалом. Клиентке «Почты России» пришлось оставлять запрос онлайн через специальную форму, чтобы наконец-то увидеть свой заказ.

Жалоба помогла: 24 мая «Почта России» доставила россиянке два журнала. Но без сюрпризов не обошлось. «Исчезло» самое дорогое издание из трех. Сотрудники, вероятно, решили, что им чтиво для досуга тоже не помешает. Примечательно, что «Почта России» полностью отрицает свою вину. Но и у очевидицы нашлись на это аргументы.

Доказать или опровергнуть вину почтальонов «Почты России» можно по записям с камер в подъезде. Женщина готова была их предоставить, но, по ее словам, «Почта России» в этом разбираться не хочет. Окончательный тезис работников заключался в том, что долгожданный журнал доставлен еще 16 мая.

Клиентка оказалась в тупике: вернуть деньги за журнал она не может. Единственный выход для нее на будущее – завести абонентский ящик за месячную плату в отделении «Почты России».

Раньше в сети наделала шума история, когда из посылки, доставляемой «Почтой России», пропал хамон.