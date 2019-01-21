В Москве откроется международная экспозиция фотолаборатории Magnum Photos

Сегодня, 09:35 \\ Общество

2 июля в Государственном музее архитектуры им. А.В. Щусева, при содействии экспертов фотостудии Magnum Photos и АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы», откроется вторая (летняя) фотоэкспозиция Magnum Live Lab/19. Об этом рассказали в Комитете по туризму города Москвы.

Первый этап проекта прошел зимой 2019 года. Тогда эксперты Magnum Photos представили в павильоне «Купол» КПЦ «Зарядье» 69 работ, выполненных фотографами мирового класса – Алексом Майоли (США), Томасом Дворжаком (Германия) и Нюшей Таваколян (Иран).

В рамках второго этапа проекта в столицу прибудут трое фотографов мирового уровня – британский мастер стрит-фото Марк Пауэр, фоторепортер из США Алекс Уэбб, а также единственный фотоэксперт-россиянин, работающий в Magnum Photos и проживающий сегодня во Франции – Георгий Пинхасов.

«Мастера студии Magnum приедут в Москву уже во второй раз. На выставке они представят работы, посвященные Москве и москвичам. Кто желает понаблюдать за творчеством знаменитых фотографов – приглашаем 2 июля в Музей архитектуры имени Щусева», – сказала вице-мэр Москвы, глава Аппарата Мэра Москвы Наталья Сергунина.

В столичном Комитете по туризму отметили, экспозиция будет работать до 1 сентября 2019 года. Вход – бесплатный.


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