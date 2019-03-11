Алкоголь и спайс убили десятки тысяч россиян за 5 лет - ситуация усугубляется

Роспотребнадзор зафиксировал 300 тыс. алкогольных отравлений и около 6 тыс. химических от спайса.

В 2018 году статистика зафиксировала рост количества отравлений от продукции, содержащей алкоголь - 35,5 случаев на сто тысяч людей. За последние 5 лет этот показатель стал самым высоким – с 2013 года статистика была более благосклонной и алкогольных отравлений было меньше. В 2017 году зафиксировали всего 32 случая на 100 тыс. населения.

Всего зарегистрировали 297 тысяч отравлений алкоголем острого типа, из которых свыше четверти привело к смертельному исходу. Впрочем, частота летальных исходов немного снизилась.

Наиболее частое отравление алкоголем зафиксировали за потребителями этилового спирта.

Росстат сообщает, что в доле продаж алкогольных напитков пиво занимает первое место – 78.3%, а вот водка и ликёроводочные продукты всего 3 место – 8,8%.

Количество жертв спайса - свыше 100 человек за последние 3 года.