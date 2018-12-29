Цена протеста - 20 тысяч: Активистке из Екатеринбурга вынесен приговор

Анну Балтину обвинили в организации несогласованного с властями города мероприятия.

В понедельник, 3 июня Ленинским судом был вынесен приговор активистке из Екатеринбурга в соответствии с частью 2 ст. 20 Кодекса об административных правонарушениях.

Цена протеста, в организации которого Анну Балтину признали виновной - 20 тысяч рублей.

На суде девушка не признала свою вину. Она подтвердила, что она является одним из организаторов Интернет-сообщества «Парки и скверы Екатеринбурга», однако, кроме нее еще около семи человек считаются администраторами. Призыва к каким-либо правонарушениям девушка не делала, она всего лишь предложила горожанам погулять по вечернему скверу, наслаждаясь природой. Анна считает, что 15 лайков - слишком мало для организации массового протеста против строительства храма. Также она отметила, что вечером, когда проходили все события, ее в сквере не было: она находилась на репетиции хорового пения, преподавателем которого она является.

Однако, судья не услышала доводы и приняла решение совсем не в положительную сторону для Балтиной. После вынесения вердикта, горожане в Сети начали обсуждать возможность начать денежный сбор, чтобы помочь Анне выплатить установленный штраф.

Скандал, который разгорелся вокруг строительства храма святой Екатерины на месте сквера возле Свердловского театра драмы так и остается не решенным. Власти города предложили провести общественный опрос по данному делу, однако пока никаких результатов это не принесло.