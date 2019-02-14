Повод для травли? Снимкам детей в соцсетях не место - Роскомнадзор

Сегодня, 16:32 \\ Общество

Невнимательность родителей к правам ребенка делает его мишенью для преступников и агрессивных сверстников.

В честь Международного Дня защиты детей Роскомнадзор обратил внимание на важную в современных реалиях тему. Ведомство считает, что снимкам детей в соцсетях не место. Предостережение размещено в официальной группе Роскомнадзора «ВКонтакте». Сообщение гласит, что родители неосознанно нарушают право своего ребенка на приватность выставлением его снимков напоказ. Неужели это повод для травли?

Роскомнадзор уверяет, что да. Случаев страшной детской агрессии предостаточно, поэтому не стоит бросать своего ребенка прямо в руки неуравновешенных школьников. При желании из интернета можно достать все, что угодно. В отношении любого из детей может начаться травля и насмешки, если в сети всплывут детские снимки.

Но есть и более страшные последствия снимков детей в соцсетях. Роскомнадзор и администраторы ресурсов, увы, продолжают натыкаться на сообщества педофилов. Преступники коллекционируют фото детей со всех уголков интернета. Родителям лучше дважды подумать прежде, чем похвастаться семейной фотографией.

Конечно, родители подвергают своих детей опасности онлайн неосознанно. Роскомнадзор лишь напоминает, что права на приватность есть у людей всех возрастов. Если ребенок в силу возраста не может это право отстоять, это не значит, что он дает свое согласие на публикацию материалов.

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Автор - София Волкова
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