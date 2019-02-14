Гости праздника в честь Дня защиты детей получили телеграмму от Путина

Сегодня, 13:26 \\ Общество

Помимо приветствия от президента, «дружная команда» получит интересные подарки и сюрпризы.

Сегодня (1 июня) в Москве проходит праздник в честь Дня защиты детей на который прибыли гости как из регионов России, так и из зарубежья. В связи с данным празднованием, Президент РФ Владимир Путин отправил телеграмму в которой поприветствовал и поздравил гостей праздника.

Гости получили наставления от Путина и теперь их ждёт насыщенная программа, в ходе которой они смогут ознакомиться с Москвой. Благодаря данному мероприятию у гостей появляется возможность своими глазами увидеть исторические памятники и архитектуру столицы, погулять по её улицам и ощутить всю атмосферу мероприятия. В программу гостей также входит посещение театров и выставок. Еще Путин отметил, что гостей ждут подарки и сюрпризы.

Президент отдельно выделил содействие Российского детского фонда, благодаря которому удалось провести данное мероприятие.

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Автор - Дмитрий Романов
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