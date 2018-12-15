Московские жители выберут темы и форматы программ на «МосОбр ТВ»

Сегодня, 10:51 \\ Общество

«Московский образовательный» телеканал в текущем году отпразднует свой четвертый день рождения. Он каждый день рассказывает о столичном образовании просто, доступно и интересно.

В 2019 году жителям столицы РФ предложили самостоятельно выбрать темы и форматы программ для грядущего сезона на телеканале «МосОбр ТВ». Соответствующий опрос появился на портале «Активный гражданин». Респондентам предлагается сделать выбор в пользу уже имеющихся вариантов, написать свое мнение или же проголосовать за  то, чтобы данный вопрос решали профессионалы своего дела.



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