Московские жители выберут темы и форматы программ на «МосОбр ТВ»

«Московский образовательный» телеканал в текущем году отпразднует свой четвертый день рождения. Он каждый день рассказывает о столичном образовании просто, доступно и интересно.

В 2019 году жителям столицы РФ предложили самостоятельно выбрать темы и форматы программ для грядущего сезона на телеканале «МосОбр ТВ». Соответствующий опрос появился на портале «Активный гражданин». Респондентам предлагается сделать выбор в пользу уже имеющихся вариантов, написать свое мнение или же проголосовать за то, чтобы данный вопрос решали профессионалы своего дела.







