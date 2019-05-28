Слил с потрохами? «Сбербанк» обвинили в продаже личных данных клиентов

Купил клиентскую базу данных «Тинькофф Банк», полагает россиянин, подвергшийся его рекламной атаке сразу после обращения в «Сбербанк».

Более 92 млн россиян доверяют зеленому гиганту «Сбербанку» свои персональные данные, пользуясь его услугами и выводя таким образом на место крупнейшего банка России. Однако банк, судя по всему, не оправдывает доверия своих клиентов и «сливает» их одному из конкурентов – «Тинькофф Банку», который также весьма известен среди россиян, но пользуется пока меньшим спросом.

В «контролируемой утечке» персональных данных «Сбербанк» заподозрил один из клиентов, которого атаковали вездесущие рекламные предложения от детища Олега Тинькова вскоре после проведения единственной сделки через его конкурента. Сопоставив факты, мужчина осознал, откуда растут ноги, ведь эти данные первоначально находились в распоряжении одного единственного банка.

Продажа персональных данных одним банком другому действительно могла произойти, однако ни «продавец», ни «покупатель» в этом явно не готовы признаться. Кстати, несколько тёплое отношение друг к другу конкуренты демонстрируют уже довольно давно. Олег Тиньков даже во всеуслышание называл банк Германа Грефа «самым продвинутым в мире», признавая, что «Тинькофф Банк» находится лишь на втором месте. Можно предположить, что столь хорошему отношению могли отлично поспособствовать те самые обмены персональными данными клиентов за несимволическую плату.

Не секрет, что аналогичные «сливы» происходят между самыми различными организациями и компаниями с завидной регулярностью. Однако, если попадание этих данных в руки какого-нибудь банка сулит гражданам лишь назойливыми звонками и навязчивой рекламой, то попадание их к мошенникам грозит уже куда более серьёзными проблемами и финансовыми потерями.

Остаётся лишь надеяться, что, передавая такую ценную информацию друг другу «из рук в руки», банки и прочие организации хотя бы исключают из этой «цепочки» преступников.