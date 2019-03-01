«Поляков, спасибо тебе!» Жители Анапы поддержали мэра, отказавшегося платить за выступление Волочковой

«У нас есть первоочередные цели в культуре, где средства будут важнее», - отметил градоначальник.

Жители курортной Анапы поддержали мэра Юрия Полякова, ранее отказавшегося платить из бюджетных средств за выступление скандальной балерины Анастасии Волочковой. Цена контракта, по неофициальным данным, превышает 600 000 рублей.

«Поляков, спасибо тебе!», «Респект мэру, не дал бюджет растратить зря», «Нам такие деятели культуры не нужны», - засыпали комментариями горожане.

Глава Анапы, однако, отметил, что он не возражает против выступления артистки, однако оплатить его предложил местным бизнесменам. Так как тратить на это бюджетные средства он не намерен.

Но следует отметить, что в качестве звездного гостя был приглашен Стас Костюшкин. Его выступление под вопрос не ставилось.

8 июня в Анапе официально стартует курортный сезон, который откроет масштабная торжественная программа на Театральной площади. Информации о том, как отреагировала сама Анастасия Волочкова на подобное решение Полякова, пока не поступало.