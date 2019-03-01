«Поляков, спасибо тебе!» Жители Анапы поддержали мэра, отказавшегося платить за выступление Волочковой

Сегодня, 09:45 \\ Общество

«У нас есть первоочередные цели в культуре, где средства будут важнее», - отметил градоначальник.

Жители курортной Анапы поддержали мэра Юрия Полякова, ранее отказавшегося платить из бюджетных средств за выступление скандальной балерины Анастасии Волочковой. Цена контракта, по неофициальным данным, превышает 600 000 рублей.

«Поляков, спасибо тебе!», «Респект мэру, не дал бюджет растратить зря», «Нам такие деятели культуры не нужны», - засыпали комментариями горожане.

Глава Анапы, однако, отметил, что он не возражает против выступления артистки, однако оплатить его предложил местным бизнесменам. Так как тратить на это бюджетные средства он не намерен.

Но следует отметить, что в качестве звездного гостя был приглашен Стас Костюшкин. Его выступление под вопрос не ставилось.

8 июня в Анапе официально стартует курортный сезон, который откроет масштабная торжественная программа на Театральной площади. Информации о том, как отреагировала сама Анастасия Волочкова на подобное решение Полякова, пока не поступало.

Поделиться новостью:
Автор - Алена Корнеева
Главное за неделю

«Где русские участники?» - Жириновский увидел дискриминацию русских в детском шоу

Слова лидера ЛДПР можно расценить как разжигание межнациональной розни, поэтому ему не...

Пенсионный Фонд России станет некоммерческой организацией

Россияне станут «инвесторами» экономики РФ, по данным Deita.ru, со ссылкой на «Регионы...

Пока все спали: МТС возмутил клиентов внезапным подорожанием «Безлимитища»

 Широко объявлять об этом представители компании не стали, однако соцсети вывели...

«Закупите наши С-400»: Жириновский предрёк Ирану судьбу Ливии и Ирака из-за «жадности»

Россия готова защитить Иран от атаки США и Израиля, но не бесплатно, заявляет лидер ЛДПР.

Докомментировалась. Новосибирский хирург увольняется из-за дочери, оскорблявшей пациентов в соцсетях

Теперь девушке грозит отчисление из  НГМУ.

В Китае посчитали купленные российские С-400 устаревшими и переоцененными

Военные эксперты заявили, что зенитные комплексы HQ-9 собственного производства...

В Челябинской области нашли идеального таксиста в белой рубашке

 Жители Озерска из Челябинской области сообщили, что нашли у себя идеального таксиста,...

Мэру-драчуну из Хакасии посоветовали «собирать вещи», а его «жертве» припомнили глумление над геями

Глава Ширинского района и журналист «России 24» стоят друг друга, ибо «клеймо»...

США погибнут из-за Йеллоустонского вулкана – расшифровано предсказание Нострадамуса

 Эксперты расшифровали предсказание Мишеля Нострадамуса. В нем прорицатель рассказывает о...

«Нужно работать больше и за те же самые деньги» - Орешкин раскрыл «формулу» экономического роста РФ

Это была оговорка или страшная правда российских реалий, министр экономики не прояснил.

Будут добивать: Зеленский собирает команду для охоты на Порошенко - Жириновский

«Загонщику» Порошенко – Михаилу Саакашвили – новый президент Украины сегодня вернул...

ВВС Израиля уничтожили установку ПВО в Сирии

Сирийская «Шилка» была взорвана ответным огнем с израильского самолета.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ