В 12 московских зонах отдыха будут работать летние читальни

Заммэра российской столицы Наталья Сергунина сообщила о том, что уже в ближайшую субботу, 1 июня в парковых зонах мегаполиса приступят к работе летние читальни. Их можно будет посещать по выходным с 12.00 до 18.00 до конца теплого сезона.

Как уточнила Наталья Сергунина, в летних читальнях также пройдет ряд мероприятий. Речь идет о бесплатных лекциях, мастер-классах, интеллектуальных играх, спектаклях и квестах.

Стоит добавить, что в столичных парках в летний сезон также будет открыт ряд площадок для воркаута, игры в теннис и футбол. Можно будет взять напрокат спортивный инвентарь, самокаты, велосипеды и сегвеи. К услугам посетителей парков будут беговые и велодорожки, также здесь будут организованы занятия йогой, которые проведут 150 сертифицированных инструкторов.







