Топят горе: В России переставшее дорожать спиртное назвали причиной выросшего количества алкоголиков

Сегодня, 20:26 \\ Общество

Стресс россиян из-за окружающей их действительности в расчет Минздрав брать отказался, сославшись только на цены.

Переставшее дорожать спиртное назвали причиной выросшего количества алкоголиков в стране. По мнению экспертов Минздрава, пенять в этой плачевной статистике стоит именно на это, а не на суровую действительность, с которой гражданам приходится сталкиваться каждый день. Согласно предоставленной информации, число трезвенников упало с 40 до 33 процентов.

Что интересно, уже второе исследование, проведенное ведомствами при российском правительстве, показывает возросший уровень любителей выпить. Ранее с подобным опросом выступил Росстат, показав, что тех, кто топит горе на дне бутылки, с прошлого года стало ощутимо больше. Минздрав полноценно признавать увеличение роста потребления алкоголя пока отказывается, указывая на то, что окончательная оценка динамики станет возможна только после публикации смертности из-за «зеленого змея».

Также интересны следующие шаги правительства в данном направлении. Учитывая то, что замороженные акцизы кажутся им главной проблемой в данном аспекте, не стоит удивляться, что уже совсем скоро будет издан законопроект, увеличивающий стоимость бутылки спиртного. Другие методы «борьбы», по крайней мере, в правительстве еще не объявляли.

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Автор - Виталий Малина
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