Антикоррупция - это выгодно. Тайный отдых Навального в Италии стал достоянием общественности

Даже сторонники стали задавать неудобные вопросы, но Алексей Навальный не обращает никакого внимания на них.

По официальным сведениям, Алексей Навальный занимается антикоррупцией, занимая пост главы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Он даже получает некую зарплату, как глава. Правда, она ему никоим образом не мешает тратить 100 биткоинов на отпуск – это около 50 млн рублей. Как видно, антикоррупция – это выгодное занятие.

Видный скромник Навальный решил тайно отдохнуть в Сорренто, Италия. Арендовал он там целую виллу вместе с прислугой и бассейном. Помимо этого, в отпуск были включены дорогие рестораны и бутики с высокими ценами. Не позабыл и об обслуге, всегда оставляя «на чай» хорошие суммы.

Как только эта история стала достоянием общественности, на антикоррупционера посыпались справедливые упрёки, обвинения и вопросы. Разочарованные подписчики, тем не менее, прекрасно понимают, что их претензии будут проигнорированы.