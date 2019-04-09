Антикоррупция - это выгодно. Тайный отдых Навального в Италии стал достоянием общественности

Сегодня, 17:15 \\ Общество

Даже сторонники стали задавать неудобные вопросы, но Алексей Навальный не обращает никакого внимания на них.

По официальным сведениям, Алексей Навальный занимается антикоррупцией, занимая пост главы «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК). Он даже получает некую зарплату, как глава. Правда, она ему никоим образом не мешает тратить 100 биткоинов на отпуск – это около 50 млн рублей. Как видно, антикоррупция – это выгодное занятие.

Видный скромник Навальный решил тайно отдохнуть в Сорренто, Италия. Арендовал он там целую виллу вместе с прислугой и бассейном. Помимо этого, в отпуск были включены дорогие рестораны и бутики с высокими ценами. Не позабыл и об обслуге, всегда оставляя «на чай» хорошие суммы.

Как только эта история стала достоянием общественности, на антикоррупционера посыпались справедливые упрёки, обвинения и вопросы. Разочарованные подписчики, тем не менее, прекрасно понимают, что их претензии будут проигнорированы.

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Автор - Ярослав Петров
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