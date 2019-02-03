Москва - это отдельное государство: Жители Екатеринбурга возглавили рейтинг городов, негативно относящихся к жителям столицы

67% жителей России стремятся переехать в Москву на ПМЖ, несмотря на предвзятое отношение к ее жителям.

В мае 2019 года частное агентство, специализирующееся на соцопросах, опубликовало данные, по которым жители Екатеринбурга возглавили рейтинг городов, негативно относящихся к жителям столицы. На втором месте Санкт-Петербург. А замыкает тройку Казань. Бытует мнение, что Москва — это отдельное государство. Поэтому 1440 респондентам из 12 городов страны были заданы следующие вопросы: «Как вы относитесь к столице и ее обитателям?», «Почему вы их любите или не любите?», «Вы бы хотели переехать на ПМЖ в столицу?»

После тщательной обработки собранных данных, эксперты выделили основные причины недружественного отношения. 56% считают, что все деньги страны стекаются именно в Москву, а там расходятся по карманам. Второе место занял ответ, что москвичи весьма высокомерные. 24% респондентов считают это неприемлемым. И на третьей позиции с 12% оказалось нежелание столичных трудоспособных граждан работать.

Однако, директор агентства отметил, что причина таких ответов кроется в «стереотипах», навязанных сериалами. Он рекомендовал жителям других городов приехать в Москву, даже на выходные, и убедиться, что там живут весьма приятные и добрые люди.

Также в список городов, которые больше всего не любят Москву попали Воронеж, Волгоград, Самара, Саратов, Новосибирск, Пермь, Ростов-на-Дону и Челябинск.