Пока все спали: МТС возмутил клиентов внезапным подорожанием «Безлимитища»

Широко объявлять об этом представители компании не стали, однако соцсети вывели оператора на чистую воду.

МТС, как один из самых крупных операторов Российской Федерации, по всей видимости, может позволить себе определенные вольности относительно стопроцентного информирования своих клиентов. Вероятно, так произошло и недавно, когда произошло внезапное подорожание тарифа «Безлимитище», которое отметил один из пользователей. На просторах своих соцсетей он написал о том, что пока все спали стоимость использования тарифа выросла на 3 рубля.

Естественно, представителям МТС он задал резонный вопрос, неужели расчёт на то, что клиент попросту не обратит на такую мелочь внимания, а узнает о подорожании только тогда, когда у него закончатся деньги? В аккаунте оператора в Twitter тут же стали говорить, что размещали информацию на сайте. Спрашивается, а почему бы во всеуслышание не рассказать об этом? Компания, вместо этого, решила «недорассказать» о принятом решении. Безусловно, грешат этим и другие операторы, но на этот раз подловить удалось именно МТС.

Несмотря на подорожания, многие клиенты продолжают жаловаться, что показывает – существенного улучшения связи из-за роста цен нет. Именно поэтому резонно пытаться притянуть оператора к ответу. Проблема лишь в том, что когда речь заходит о какой-то проблеме, вся разговорчивость МТС куда-то девается, уступая место скромному признанию факта «лажи». Безусловно, от таких недочетов не застрахована ни одна из российских компаний мобильной связи, потому не стоит удивляться, если жалобы от клиентов завтра полетят, предположим, на Билайн или Tele-2.