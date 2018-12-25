Право на близость... Родственникам больных разрешат посещать реанимации

Сегодня, 10:47 \\ Общество

Владимир Путин подписал закон, по которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения.

Пациентам больниц, которым требуется реанимация всегда были вынуждены бороться за жизнь сами, без психологической помощи родственников. Врачи, разумеется, делают все, чтобы больной пошел на поправку, но этого не всегда достаточно. В клиниках запрещалось родственникам посещать реанимационные кабинеты, так как все равно сделать они ничего не могут. Но граждане выступали за то, то что все-таки люди имеют право на близость.

После многих предложений, Владимир Путин подписал закон, по которому медицинские организации должны пропускать родственников пациента в реанимационные отделения. Для некоторых это действительно необходимо. Между врачами и родственниками всегда было противостояние. Медики не понимают, что может сделать человек, пусть даже и родной, без медицинского образования. А родственники, в свою очередь, видят через стекло одинокого больного, кажется, что пациент предоставлен сам к себе, но он подключен к аппарату. и за ним внимательно следят медики.

Практика показала, что люди, которые находятся даже в коме, быстрее идут на поправку если с ними хоть какое-то время будет близкий человек. Именно поэтому решено разрешить родственникам посещать реанимационные палаты. Пациенту, кроме лечения, необходимы положительные эмоции. На психологическом уроне больному необходимо ощущать поддержку семьи, но врачи зациклены только на физическом здоровье, поэтому эмоции мало кто берет во внимание.

На сегодняшний день после чрезвычайной ситуации, когда человеку будет требоваться реанимация, родственники смогут поехать с пациентом больницу и провести с ним нужное количество времени, вне зависимости от установленных часов посещения. Случаи бывают разные, поэтому возможность провести последние минуты со своими родными у человека должно быть всегда.

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Автор - Евгений Северный
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