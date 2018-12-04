Главный навык для прибавки к зарплате - иностранный язык

Сегодня, 08:57 \\ Общество

В России владение иностранным языком гарантирует получение значительной надбавки к зарплате, сообщают эксперты НИУ ВШЭ.

Как следует из результатов исследования НИУ ВШЭ, свободное владение иностранным языком, английским или любым другим, сулит российским работникам 27% прибавкой к зарплате. Также отмечается, что россияне, успешно окончившие бакалавриат, зачастую имеют возможность получить 13% надбавку, в то время как работники без высшего образования, в разной степени владеющие иностранным языком, могут довольствоваться 9% увеличением оклада.

Самая значительная 22% надбавка обычно достаётся руководителям высшего и среднего звена, знающим хотя бы один иностранный язык.

Эксперты добавляют, что от знания или незнания иностранного языка зачастую никоим образом не зависят заработные платы представителей рабочих профессий.

Впрочем, как известно, самый верный способ регулярно получать надбавки к зарплате и ни в чём себе не отказывать - пойти по депутатской стезе. Например, недавно стало известно, что российские чиновники могут получить очередную надбавку размером до 30% от оклада за так называемое наставничество. При этом с владением языками данная надбавка никак не связана.

Примечательно и то, что доходы россиян продолжают стремительно падать, несмотря на все ожидания властей. По данным экономических экспертов, 2019 год станет шестым годом подряд, когда уровень заработка граждан сокращается. На фоне чего новости о возможном получении чиновниками 30% надбавок выглядят более чем удручающе.

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Автор - Анна Сар
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