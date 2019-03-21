Кручу верчу - запутать хочу: Мошенники с «Авито» придумали новую схему развода

Житель Томбовской области рассказал в социальных сетях, как жестко его подставили.

Как и многие, молодой человек продавал на «Авито» вещи , которыми уже не собирался пользоваться. В этот раз он решил избавиться от зимней резины и, почти новенькие колеса, разместил на сайте.

Сразу же, на 4 шины Nokian с дисками, нашелся покупатель из Томбова. Подобно все расспросив, молодой человек попросил продавца скинуть по «viber» более детальные фотографии, на которых было бы видно дефекты колес. После чего, согласился на сделку и прислал данные паспорта для отправки, уточнив, что доставку лучше выполнить через ПЭК в пункт выдачи в город Тамбов.

В тот же день, молодой человек упаковал все шины, сбросил всю нужную информацию покупателю, и в пункте отправки ожидал перевод денег, после чего собирался отправить груз.

Однако покупатель стал мешкать, объясняя, что по техническим причинам не может перевести деньги. То банкомат не принимает купюры, то мобильный банк «накрылся». Продавец ожидал еще какое-то время, но покупатель окончательно пропал. Забрав колеса, разгневанный россиянин снова вернулся домой.

Далее случилось самое неожиданное и интересное. Двое опероуполномоченных сотрудника пришли за продавцом новеньких шин. Оказалось, что находчивый покупател из Томбова, благополучно «продал» те самые колеса совершенно другому человеку, выдавая себя за реального продавца. А так как второй, во всей этой истории, покупатель оплатил за них 30 000 рублей мошеннику, а не реальному продавцу, то, разумеется, доставка не осуществилась.

И тот, после выявления обмана просто подал заявление в полицию, так как все данные и номер телефона продавца у него имелись.

К счастью, у молодого человека, которого чуть не повязали, сохранилась вся переписка и переговоры с реальным мошенником.

Вот так накрутил, навертел, придумал и всех запутал. Новую схему мошенничества выявить сразу практически невозможно.

Напомним, что самая распространенная уловка мошенников – продавцов, это убедить покупателя оформить доставку товара через сторонние (зеркальные) сайты.



