Во Владивостоке потребовался ремонт новому туалету за 12 млн рублей

Сегодня, 04:01 \\ Общество

Во Владивостоке 1 мая в районе набережной Спортивной гавани состоялось торжественное открытие нового общественного туалета, стоимость которого оценивается в 12 млн рублей. Однако уже сейчас сооружению потребовался ремонт, так как на стенах образовались трещины. Об этом информирует ИА PrimaMedia.

 В начале мая на торжественное открытие самого большого общественного туалета во Владивостоке прибыл мэр города – Олег Гуменюк. Он отметил качественную работу и современную сантехнику, которую установили на объекте.

Однако уже через три недели функционирования на входе в туалет за 12 млн рублей появились дефекты. Шпаклевка на стенах покрылась трещинами, а некоторые гранитные плиты изменили форму.

Устранить дефекты призвали подрядчика объекта – ООО «Подгороденка». Рабочие уже занялись ремонтом нового туалета Владивостока. Исправить недостатки планируется в срок до 10 июня. При этом режим работы объекта не изменится.

Напомним, что общественный туалет Владивостока, реконструкция которого обошлась в 12 млн рублей, должен был быть достроен и сдан в 2018 году. Однако сроки все время переносили, и открытие объекта состоялось лишь в мае 2019 года.

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Автор - Мария Титова
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