Школьники в шоке: ЕГЭ по литературе оказалось для учеников слишком сложным

Сегодня, 16:15 \\ Общество

По мнению выпускников, подготовка к экзамену оказалась абсолютно бесполезна.

Вот и настала пора бессонных ночей у школьников перед сдачей ЕГЭ (Единый государственный экзамен). Невзирая на огромный спектр сложных для сдачи предметов, именно экзамен по литературе оказался для учеников слишком сложным. Даже если предмет и выглядит простым, это в корне не так.

Практика показывает, что экзамены становятся из года в год только сложнее при этом уменьшая шансы детей на успешную сдачу. Даже при аномальном рвении выучить всё и подготовится как следует, школьники сталкиваются с непредвиденными вопросами к которым их никто не готовил. Находясь в шоке от всего пережитого, они начинают изливать пережитый стресс на просторах сети в аудиосообщениях.

Так, одна из школьниц готовясь полностью по рекомендованной программе, перечитывала «Войну и Мир» и «ломала язык на Салтыкове-Щедрине», но попавшийся ей вопрос не входил в эту программу. Как бы это не было странным, но преподаватель, который готовил её к экзамену, ознаменовал данное сочинение детским и заверил школьницу, что такого на экзамене не будет.

Таким образом, ожидаемый, самый лёгкий экзамен как оказалось, является самым сложным. Потратив на подготовку все силы и средства, школьники остались разочарованными.

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Автор - Дмитрий Романов
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