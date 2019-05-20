К американцам задом: Huawei после предательства США начали борьбу за студентов Новосибирска

Китайская компания намерена платить учащимся больше, чем это делает конкуренты из Google.

Ситуация с китайской компанией Huawei на слуху уже на протяжении нескольких дней. После того, как американское правительство приняло решение добавить ее в так называемый «черный список» Google выступил с заявлением, что прекращает всякое сотрудничество с китайским гигантом, а потому владельцы смартфонов от Huawei могут не ждать на появление фирменного программного обеспечения и прочих прелестей, ранее бывших доступными каждому. Тем не менее, китайцы сдаваться не планируют, а потому разработали по этому план.

Своеобразную «месть» американцам они планируют начать с Новосибирска. После предательства правительством США Huawei намерены устраивать борьбу за студентов из Новосибирска. Для этого они будут платить им выше, чем это делает Google. Обновленная программа поддержки российских специалистов начнет действовать уже с этого года. По всей видимости, талантливые российские выпускники для Huawei являются новым приоритетом.

Согласно размещенным в китайских СМИ интервью основатель компании Жэнь Чжэнфэй признается, что студенты новосибирского НГУ выходят из последних Международных олимпиад по информатике триумфаторами, забирая золотые и серебряные медали. В американских компаниях, вроде Google, им дают зарплату в пять или даже шесть раз выше, чем это делали Huawei. Теперь же китайцы могут повернуться к американцам, что называется, задом, потому как обещают платить деньги новосибирским студентам даже выше, чем это делали представители Google.

Также они отмечают, что ни в коем случае не ждут от данного предприятия моментального успеха, но хотят, чтобы команда, прежде всего, развивалась и постоянно двигалась вперед, а без вложений это сделать, увы, невозможно. Учитывая противостояние между Google и Huawei подобная ситуация может серьезно насолить американцам, привыкшим, что кадры с куда большей охотой сбегают к ним.