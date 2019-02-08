В Министерстве транспорта обсуждают расширение охвата диапазона скидок для школьников в поездах

В планах предоставить детям от 7 до 10 лет скидку на проезд в 50%.

В Министерстве транспорта РФ обсуждают расширение охвата скидок для школьников. Планируется расширение диапазона, который будет охватывать возрастную категорию от 7 до 10 лет. Благодаря этому теперь большее количество школьников сможет получить скидку на 50% при поездке в поездах.

На данный момент в период летней кампании скидка распространяет своё действие на возрастную категорию от 10 до 17 лет. Для реализации скидки в этой возрастной категории уже было выделено 1,7 млрд рублей. Расходы от предоставленной скидки ложатся на РЖД, а оплатить их власти собираются из федерального бюджета. В связи с этим, исчерпывается риск повышения стоимости билетов для взрослых на летний период.

Благодаря данной инициативе может расшириться диапазон тех семей, которые могут себе позволить уехать на летний отдых с детьми.