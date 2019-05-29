Равноправие наяву: В России предложили ввести «отцовский капитал»

Капитал будет дополнением к материнскому, но с некоторыми условностями.

В комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства предложили ввести «отцовский капитал», согласно которому он будет действовать в России как дополнение к материнскому. «Отцовский капитал» в денежном эквиваленте сопоставим с материнским, размер которого с 2017 года составляет 453 тысячи рублей, но выплачивается за третьего ребёнка. Существуют некие условности при получении «отцовского капитала», а именно необходимость находиться в браке с матерью на протяжении всего воспитательного процесса трёх детей. Потратить «отцовский капитал» можно на накопительную пенсию отца семейства, образование детей либо улучшение жилищных условий.

Планируется начать запуск «отцовского капитала» по этапам, и в первый входят Дальний восток, Крым и Калининград.

Данный проект воплощает равноправие наяву, ибо отец также принимает непосредственное участие в воспитании детей и имеет право на собственные выплаты. В современном мире существуют также, и отцы, воспитывающие детей, пока жена работает, и данный проект обращает на это внимание.

Проект предлагается в рамках нацпроекта «Демография», согласно которому планируется к 2024 году увеличить естественный прирост населения РФ. «Отцовский капитал» делает акцент на развитие именно многодетных семей для дальнейшего естественного демографического роста населения.