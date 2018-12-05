«Победа» явно не в фаворе: Пассажиры вскрыли хитрую схему «отработки» денег авиакомпанией

Сегодня, 10:30 \\ Общество

За низкую цену билетов лоукостер «Победа» отыгрывается крайне специфическим сервисом.

Авиакомпания «Победа» явно не в фаворе, так как последнее время даже их «бюджетные» рейсы далеко не такие бюджетные, как ожидается. Даже безбагажные билеты по итогу клиентам компании влетают в копеечку и выходят дороже, тех же билетов, но других авиакомпаний.

Молодой человек подробно расписал ситуацию с компанией в своём Twitter. Он рассказал, что хотел приобрести прямой билет из Москвы в Стамбул и решил взять самый дешёвый из вариантов – «Победу», о чём в дальнейшем сильно пожалел. На обратном пути ему пришло уведомление об обязательной онлайн-регистрации, что и было им сделано, однако в аэропорту выяснилось, что что-то не сработало и теперь необходимо зарегистрироваться заново, но уже за 25 евро.

 

Ещё одной неприятной ситуацией с данной авиакомпанией является ограничение провоза ручной клади. Ручная кладь пассажиров должна ограничиваться настолько маленькими габаритами, что даже обычный «хипстерский» рюкзак по их меркам попадает в багаж. «Рядом со стойкой регистрации стоит синяя уродливая металлическая чеснокодавилка, в которую ты должен запихнуть свой рюкзак», - пишет недовольный клиент.

Ему в данном случае пришлось сдавать рюкзак в багаж, предварительно вытащив ноутбук, с которым мужчина «как дурак ходил в руках до прилёта в Стамбул».

По мнению пользователя Twitter, самое ужасное в подобных ситуациях переживают сотрудники аэропортов, которые не имеют никакого отношения к авиакомпании «Победа»: «Представьте – на вас орут на незнакомом языке в течении двух часов около трёхсот быдланов, а вы ничего сделать не можете, так как не вы придумали правила».

По итогу получается, что «Победа» никакой не лоукостер и их билеты даже и близко не бюджетные. Такие обманные пути «отработки» денег авиакомпанией были обнаружены российскими пассажирами. Беря дополнительную плату практически за всё, кроме воздуха. Дешевле всё же делать выбор в пользу других авиакомпаний.

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Автор - Варя Дуналько
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