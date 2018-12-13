Жириновский: «Бюджет доплатит к материнскому капиталу ещё 450 тысяч»

Сегодня, 07:30 \\ Общество

Идею «отцовского капитала» продвинул лидер ЛДПР.

После рождения третьего ребенка в семье, предложено выплачивать новый вид материальных пособий — «отцовский капитал», который станет существенной доплатой к материнскому.

«...в Госдуме рассмотрят законопроект — один из авторов которого я. Семьям, где родился третий или следующий ребёнок, бюджет доплатит к материнскому капиталу ещё 450 тысяч. В сумме получится 900 тысяч рублей — их можно потратить на жильё, купить небольшую квартиру в провинции», — заявил лидер ЛДПР.

Дополнительная мера поддержки также выступит в роли стимула для «полных» семей — отцовский капитал будет распространяться на мужчин, проживающих в браке и имеющих три и более детей.

Инициатива была озвучена Сергеем Рыбальченко — заместителем председателя Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства. Однако, по словам Владимира Жириновского, инициатива законопроекта принадлежит также и ему.

«Это не просто финансовая, это поддержка ещё и ответственного отцовства и благополучия устойчивой многодетной семьи. Ведь, по исследованиям социологов, «третьего ребенка заказывает отец». Но крен сейчас в сторону важности материнства, и роль отцов в госпрограммах остается недооцененной», заявил Рыбальченко.

Материнский капитал предусматривает выплаты после рождения второго ребенка — 453 тысячи рублей, а с 2020 году, составит 470 тысяч.

Также, президент Владимир Путин выступал с инициативой, чтобы после рождения 3 ребенка в дополнение выдавалось 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. А заместитель Дмитрия Медведева Татьяна Голикова заявила о социальных выплатах за первенца, по достижению 1,5 лет, около 10 тысяч рублей.

То, что Рыбальченко назвал «отцовским капиталом», Жириновский продвигал в виде материальных доплат к материнскому. Законопроект находится на стадии рассмотрения, однако в скором времени ему дадут зеленый свет, уверен политик.

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Автор - Оксана Аганесян
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Жириновский: «Бюджет доплатит к материнскому капиталу ещё 450 тысяч»

Идею «отцовского капитала» продвинул лидер ЛДПР.

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